Вам уже за 50? Вот какие продукты могут вам мешать сбросить вес

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Все мы знаем, что с возрастом наше тело меняется. Согласно ACE Fitness, человек обычно по мере старения становится всё менее активным и набирает всё больше лишних килограммов. Поэтому в возрасте 50 лет и старше оставаться в форме становится сложно. Также существуют определённые продукты, которые только препятствуют снижению веса.