Вариант гена, повышающий риск тяжёлого течения ковида, оказался способен защитить от ВИЧ

На самом деле, согласно исследованиям учёных из Института эволюционной антропологии Макса Планка, люди унаследовали генетическую вероятность протекания ковида в тяжёлой форме от неандертальцев. Однако также этот генетический вариант выглядит довольно необычно.

Расположен этот вариант в области на хромосоме 3, состоящей из множества генов. Рядом с данным вариантом расположены несколько генов, кодирующих рецепторы иммунной системы. Один из таких рецепторов - CCR5 - используется вирусом ВИЧ для заражения лейкоцитов. Так вот, исследователь Хьюго Зеберг заметил, что у людей с таким генетическим вариантом рецепторов CCR5 меньше. То есть риск заразиться ВИЧ у них тоже ниже - на 27 процентов.

В ходе исследования анализировались учёным данные о пациентах из трёх биобанков. Среди них - FinnGen, UK Biobank и Michigan Genomics Initiative (финский, британский, американский).

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