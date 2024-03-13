Варианты коронавируса продолжили эволюцию: миру нужны новые вакцины

Ученые сравнили новую одноштаммовую (моновалентную) вакцину, нацеленную на вариант XBB, с более старыми двухштаммовыми (бивалентными) вакцинами. Обе вакцины эффективно повышали уровень антител против последнего варианта, BA.2.86. Однако моновалентная вакцина обеспечивала в 3,5 раза более высокую защиту от других субвариантов Omicron, таких как XBB и BQ.1.1.

Это очень важно, поскольку вирус постоянно эволюционирует, а высокотрансмиссивный вариант Omicron реплицируется в носу и горле. Исследователи заметили, что моновалентная вакцина значительно увеличила выработку мукозальных антител (антител в носовой полости) против большинства вариантов, в то время как бивалентная вакцина этого не сделала.

Существующие вакцины могут быть менее эффективными в предотвращении передачи и легких заболеваний, вызванных новыми вариантами, хотя они по-прежнему защищают от тяжелых заболеваний. Это подчеркивает необходимость адаптации вакцин для борьбы с появляющимися доминирующими штаммами и разработки антител широкого спектра действия.

Эксперты признают эффективность существующих бивалентных вакцин в прошедших годах. Тем не менее, необходим постоянный мониторинг и разработка, поскольку вирус продолжает мутировать.

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