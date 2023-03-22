Вас обманывали всю жизнь: Манту можно мочить

Она объясняет, что фтизиатры рекомендуют не мочить пробу Манту для того, чтобы к ней не прикасались и лишний раз не терли. Так, с ней можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить, рассказывает врач.

Главное - это не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. При этом и бояться делать ее не стоит, потому что это “абсолютно безопасное исследование”. По ее словам, на пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда.

Да и к тому же пациента перед пробой осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере.

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