Вас обманывали всю жизнь: Манту можно мочить

Вас обманывали всю жизнь: Манту можно мочитьНо чесать все еще нельзя
Мочить-то пробу Манту оказалось можно, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста-фтизиатра департамента здравоохранения Москвы Елену Богородскую. “Ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций”, – рассказала врач.
Фото: Unsplash
Она объясняет, что фтизиатры рекомендуют не мочить пробу Манту для того, чтобы к ней не прикасались и лишний раз не терли. Так, с ней можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить, рассказывает врач.
Главное - это не чесать и не тереть место пробы, чтобы не было повреждений кожи. При этом и бояться делать ее не стоит, потому что это “абсолютно безопасное исследование”. По ее словам, на пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда.
Да и к тому же пациента перед пробой осматривает либо врач-терапевт или педиатр в поликлинике, либо врач-фтизиатр в противотуберкулезном диспансере.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.