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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 мая 2024, 22:48
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Ваш ребенок толстый? Вините в этом недавно найденные варианты генов

Может и вы страдаете этим недугом?
Прорыв в области детского ожирения: выявлен вариант гена. Исследователи из Детской больницы Филадельфии (CHOP) выявили особый генетический вариант, который значительно повышает риск развития детского ожирения.
Ваш ребенок толстый? Вините в этом недавно найденные варианты генов
© Ferra

Уровень детского ожирения растет, и на него влияют как экологические, так и генетические факторы. Хотя точный генетический вклад остается неясным, предыдущие исследования указывали на гипоталамус, область мозга, регулирующую аппетит, как на ключевого игрока.

Последнее исследование сфокусировано на конкретном генетическом регионе (chr12q13), который ранее был связан с ожирением. Исследователи обнаружили вариант в этом регионе, rs7132908, который значительно сильнее связан с детским ожирением по сравнению с ожирением у взрослых.

Вариант, по-видимому, влияет на экспрессию гена FAIM2, расположенного рядом с rs7132908. Кроме того, исследования с использованием стволовых клеток показывают, что этот вариант может также влиять на развитие нейронов в гипоталамусе, потенциально влияя на регуляцию аппетита.

Оно обеспечивает ценную дорожную карту для дальнейших исследований потенциальных методов лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ScienceDaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#жир
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#исследование
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#дети