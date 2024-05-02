Ваш ребенок толстый? Вините в этом недавно найденные варианты генов

Уровень детского ожирения растет, и на него влияют как экологические, так и генетические факторы. Хотя точный генетический вклад остается неясным, предыдущие исследования указывали на гипоталамус, область мозга, регулирующую аппетит, как на ключевого игрока.

Последнее исследование сфокусировано на конкретном генетическом регионе (chr12q13), который ранее был связан с ожирением. Исследователи обнаружили вариант в этом регионе, rs7132908, который значительно сильнее связан с детским ожирением по сравнению с ожирением у взрослых.

Вариант, по-видимому, влияет на экспрессию гена FAIM2, расположенного рядом с rs7132908. Кроме того, исследования с использованием стволовых клеток показывают, что этот вариант может также влиять на развитие нейронов в гипоталамусе, потенциально влияя на регуляцию аппетита.

Оно обеспечивает ценную дорожную карту для дальнейших исследований потенциальных методов лечения.

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