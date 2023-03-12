Ваше зрение может рассказать о близком инсульте

Люди замечают, что перед их глазами появляется темное пятно или тень, отмечают специалисты. Пациенты также часто жалуются на потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения. К счастью, с последующим восстановлением в 80% случаев.

Врачи также предупреждают, что нельзя бросать лечение после перенесенного инсульта. Это неизбежно приводит к начальной стадии заболевания и “сводит на нет” все усилия по выздоровлению.

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