Ваше зрение может рассказать о близком инсульте

Ваше зрение может рассказать о близком инсультеБудьте внимательны
Express со ссылкой на специалистов Гарвардского медицинского института предупреждает, что незадолго до инсульта человек может испытывать полную или частичную кратковременную потерю зрения. И происходит это чаще всего по утрам.
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Люди замечают, что перед их глазами появляется темное пятно или тень, отмечают специалисты. Пациенты также часто жалуются на потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения. К счастью, с последующим восстановлением в 80% случаев.
Врачи также предупреждают, что нельзя бросать лечение после перенесенного инсульта. Это неизбежно приводит к начальной стадии заболевания и “сводит на нет” все усилия по выздоровлению.
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