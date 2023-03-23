Насколько важно для здоровья, во сколько вы ложитесь спать: ответ науки

Ответ на вопрос о том, когда лучше ложиться спать, связан с хронотипом человека. Другими словами, с его биологическими часами. В современном мире люди, которые привыкли ложиться и вставать поздно, имеют плохое кардиометаболичкское здоровье (оно связано с сердцем и кровеносными сосудами) и больше шансов столкнуться с депрессией.

В целом важно регулярно спать по семь-восемь часов каждую ночь. Однако оптимальное время отхода ко сну зависит от множества факторов: внутренних биологических часов человека, генетики и пр.

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