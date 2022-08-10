Вдохнуть полной грудью: ученые показали лечащую астму молекулу

Астма развивается вдыхаемыми аллергенами, которые могут вызывать воспалительные реакции, сужающие дыхательные пути и затрудняющие дыхание человека. С этими острыми симптомами можно справиться с помощью ингаляционных и кортикостероидных препаратов, но более долгосрочные проблемы могут возникнуть в результате процесса, называемого ремоделированием дыхательных путей, для которого не существует вариантов лечения.

Во время реакции на аллергены стволовые клетки, известные как перициты, перемещаются на поверхность дыхательных путей, где они начинают развиваться в другие клетки, которые со временем делают дыхательные пути толще. Это еще больше ограничивает дыхание человека и может привести к таким хроническим симптомам, как одышка и хрипы.

В новом исследовании ученые из Астонского университета и Имперского колледжа Лондона продемонстрировали молекулу, которая может предотвратить это ремоделирование дыхательных путей. Молекула, известная как LIT-927, работает путем блокирования сигнала от белка под названием CXCL12, который заставляет перициты мигрировать к стенкам дыхательных путей.

В ходе испытаний на мышах-астматиках исследователи обнаружили, что после двух недель лечения LIT-927 симптомы у животных практически исчезли. Стенки их дыхательных путей также были намного тоньше, чем у мышей, не получавших лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.