Вечерние занятия спортом оказались наиболее эффективными

Исследование провели ученые из Института исследований здоровья при Австралийском католическом университете в Фицрое. Для эксперимента они пригласили 24 мужчины с малоподвижным образом жизни и лишним весом.

Перед началом исследования у них были измерены такие базовые показатели, как уровень холестерина, уровень сахара, а также определены анаэробные способности. При этом, все участники, соблюдали специальную диету с содержанием жира 65%.

Из трех групп, в которой одна была контрольной и никак не была вовлечена в этап тренировок, две тренировались в 6:30 утра и 6:30 вечера. Результаты после пятого дня активности были не на стороне тех, кто тренировался рано утром.

Во многом, это похоже на результаты других исследований, которые показывают, что утренние тренировки нарушают биологический механизм контроля уровня сахара в крови.