Ведётесь на уловки мошенников? Это говорит о ранней стадии Альцгеймера

В исследовании, проведенном Дюком Ханом, использовалась магнитно-резонансная томография для изучения изменений в мозге пожилых людей и их потенциальной связи с так называемой «финансовой уязвимостью».

Исследование было сосредоточено на энторинальной коре — области мозга, важной для памяти и когнитивных функций, которая часто является одной из первых областей, поражаемых при болезни Альцгеймера. Проанализировав толщину энторинальной коры у 97 участников в возрасте от 52 до 83 лет, исследователи выявили значительную корреляцию между истончением участков коры и повышенной уязвимостью перед мошенниками.

Участники с более тонкой энторинальной корой чаще демонстрировали более высокий уровень «финансовой уязвимости», особенно в возрасте 70 лет и старше.

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