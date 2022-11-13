Веганы теперь могут есть бекон. Но есть один нюанс

Генеральный директор и соучредитель компании Бет Зоттер начала работать с ламинарией десять лет назад в рамках компании, пытавшейся разработать биотопливо на основе морских водорослей. Но не сложилось. Однако Зоттер начала задумываться о других возможных применениях морских водорослей.

"Я знала, что хочу сделать что-то коммерческое и что биотопливо не будет коммерчески выгодным в ближайшее время", - говорит она. "Примерно в то же время, когда движение за альтернативный белок действительно набирало обороты, а Beyond Meat и Impossible Foods становились известными именами. Тогда мне пришла в голову идея: "А что, если морские водоросли могут стать источником белка?".

По словам Зоттер, ламинария, выращенная в океане, может производить в пять раз больше белка, чем соевые бобы. "Мы начали с текстуры”, - говорит Зоттер."Мы просто играли … и поняли, что получаем что-то действительно хрустящее", - говорит она.