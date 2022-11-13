Веганы теперь могут есть бекон. Но есть один нюанс

Веганы теперь могут есть бекон. Но есть один нюансЭто не мясо
Компания Umaro Foods создала растительный бекон, который по вкусу, виду и при жарке почти идентичен бекону из свинины. Компания утверждает, что секрет, который делает его таким реалистичным, заключается в морских водорослях.
Генеральный директор и соучредитель компании Бет Зоттер начала работать с ламинарией десять лет назад в рамках компании, пытавшейся разработать биотопливо на основе морских водорослей. Но не сложилось. Однако Зоттер начала задумываться о других возможных применениях морских водорослей.
"Я знала, что хочу сделать что-то коммерческое и что биотопливо не будет коммерчески выгодным в ближайшее время", - говорит она. "Примерно в то же время, когда движение за альтернативный белок действительно набирало обороты, а Beyond Meat и Impossible Foods становились известными именами. Тогда мне пришла в голову идея: "А что, если морские водоросли могут стать источником белка?".
По словам Зоттер, ламинария, выращенная в океане, может производить в пять раз больше белка, чем соевые бобы. "Мы начали с текстуры”, - говорит Зоттер."Мы просто играли … и поняли, что получаем что-то действительно хрустящее", - говорит она.
Umaro
После того как команда разработала формулу на основе морских водорослей, позволяющую сделать искусственный бекон хрустящим, они совместно с лабораторией пищевых инноваций Университета штата Орегон разработали рецепт конечного продукта. Отчасти мясистый вкус исходит от самих морских водорослей; слово "умами", которое гурманы используют для описания пикантного вкуса, первоначально появилось благодаря исследованиям морских водорослей. Компания также использует сочетание нута, кокосового и подсолнечного масла, соли и других растительных ингредиентов для имитации свиного бекона. Но самой важной частью была "инкапсуляция жира" из геля морских водорослей, которая придает конечному продукту хрустящий, жирный вкус.