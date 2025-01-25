Вездесущий микропластик смог заблокировать кровоток в мозге

Попав в организм, они могут попасть через кровоток в различные органы, в том числе в мозг. Ученые связывают нанопластик, самый маленький тип пластиковых частиц, с воспалением мозга и другими проблемами со здоровьем, но влияние чуть более крупного микропластика менее изучено.

В этом исследовании ученые вводили микропластик разных размеров молодым мышам-самцам и отслеживали его воздействие. Они обнаружили, что иммунные клетки поглощают микропластик, изменяя его форму и вызывая закупорку крошечных кровеносных сосудов мозга. В течение 30 минут кровоток в некоторых областях мозга мыши был затруднен.

После воздействия микропластика у мышей также наблюдалось снижение памяти, двигательных навыков и выносливости. Хотя некоторые проблемы улучшились через четыре недели, закупорка кровеносных сосудов осталась.

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