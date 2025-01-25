Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 января 2025, 21:27
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Вездесущий микропластик смог заблокировать кровоток в мозге

Микропластик в крови может нанести вред здоровью мозга
Новое исследование показывает, что микропластик в кровотоке может нанести вред здоровью мозга, потенциально влияя на память, движение и поведение. Микропластик — это крошечные кусочки пластика, которые образуются из крупных предметов при их разрушении. Они могут попасть в организм при дыхании, употреблении пищи или другом контакте.
Вездесущий микропластик смог заблокировать кровоток в мозге
© Ferra

Попав в организм, они могут попасть через кровоток в различные органы, в том числе в мозг. Ученые связывают нанопластик, самый маленький тип пластиковых частиц, с воспалением мозга и другими проблемами со здоровьем, но влияние чуть более крупного микропластика менее изучено.

В этом исследовании ученые вводили микропластик разных размеров молодым мышам-самцам и отслеживали его воздействие. Они обнаружили, что иммунные клетки поглощают микропластик, изменяя его форму и вызывая закупорку крошечных кровеносных сосудов мозга. В течение 30 минут кровоток в некоторых областях мозга мыши был затруднен.

После воздействия микропластика у мышей также наблюдалось снижение памяти, двигательных навыков и выносливости. Хотя некоторые проблемы улучшились через четыре недели, закупорка кровеносных сосудов осталась.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Nature
Автор:Максим Многословный
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