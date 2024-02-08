Виагра может стать оружием в борьбе с болезнью Альцгеймера

Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные почти 270 000 мужчин с диагнозом «эректильная дисфункция». Сравнив тех, кто принимал лекарства (в основном силденафил, активный ингредиент виагры), с теми, кто не принимал, они обнаружили, что у первых через пять лет болезнь Альцгеймера развивалась несколько реже.

Это не первый намек на связь. Исследования на животных показали положительный эффект, но данные о людях были противоречивы. Тем не менее, полученные результаты пополняют растущее число исследований, изучающих возможность использования существующих лекарств в новых целях.

Для подтверждения полученных результатов и определения безопасных и эффективных дозировок необходимы рандомизированные контролируемые исследования. Но даже если результаты подтвердятся, это не будет лекарством или единственной профилактической мерой для болезни Альцгеймера.

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