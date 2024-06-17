Видимо, проблема повсеместная: Роспотребнадзор рассказал о защите дома от ос

Роспотребнадзор рекомендует использовать инсектицидные приманки и специализированные аэрозоли для уничтожения ос в домах. Перед распылением аэрозолей убедитесь, что аквариумы закрыты, а еда или корм для животных убраны с глаз долой. После обработки проветрите помещение в течение 15 минут.

Ловушки с аттрактантами также могут помочь в борьбе с осами. Перед началом лета рекомендуется установить на окна и двери москитные сетки с размером ячеек не более 3 миллиметров, чтобы не допустить проникновения ос.

В России распространены такие виды ос, как европейский шершень, немецкая оса и обыкновенная оса. Их укусы могут вызывать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Специалисты советуют после укуса приложить компресс и принять антигистаминное средство. Обработка пораженного участка охлаждающим средством от укусов насекомых поможет уменьшить отек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.