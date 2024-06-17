Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июня 2024, 12:45
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Видимо, проблема повсеместная: Роспотребнадзор рассказал о защите дома от ос

Советы экспертов
В связи с пиком популяции ос в конце лета - начале осени россиянам напомнили об эффективных мерах по отпугиванию этих назойливых насекомых, пишет Лента.ру со ссылкой на Роспотребнадзор.
Видимо, проблема повсеместная: Роспотребнадзор рассказал о защите дома от ос
© Ferra

Роспотребнадзор рекомендует использовать инсектицидные приманки и специализированные аэрозоли для уничтожения ос в домах. Перед распылением аэрозолей убедитесь, что аквариумы закрыты, а еда или корм для животных убраны с глаз долой. После обработки проветрите помещение в течение 15 минут.

Ловушки с аттрактантами также могут помочь в борьбе с осами. Перед началом лета рекомендуется установить на окна и двери москитные сетки с размером ячеек не более 3 миллиметров, чтобы не допустить проникновения ос.

В России распространены такие виды ос, как европейский шершень, немецкая оса и обыкновенная оса. Их укусы могут вызывать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Специалисты советуют после укуса приложить компресс и принять антигистаминное средство. Обработка пораженного участка охлаждающим средством от укусов насекомых поможет уменьшить отек.

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