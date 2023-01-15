Виноваты ли ковидные ограничения во всплеске инфекций этой зимой

Виноваты ли ковидные ограничения во всплеске инфекций этой зимойВозможно, частично
Кажется, что этой зимой переболели все знакомые? Такое случилось во многих странах, и некоторые люди винят в происходящем ковидные локдауны. Якобы благодаря ношению масок и изоляции мы успешно избегали различные инфекции, а теперь патогены напали на нас с новой силой. Но так ли это?
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Вспышки гриппа наблюдаются по всему миру, в основном из-за изменений температуры и поведения людей в поездках. Наша иммунная система нуждается в контакте с патогенами, чтобы поддерживать хороший уровень устойчивости. Один из специалистов, опрошенных The Guardian, пишет: «вполне вероятно, что теперь у нас может быть население, которое сталкивалось с меньшим количеством распространённых вирусов и, следовательно, стало более восприимчиво». Более того, чем меньше людей будет иметь такой иммунитет, тем больше будет случаев передачи в популяции.
Ещё одна причина заключается в том, что Covid-19 сам по себе ослабил иммунную систему некоторых людей. Но это, вероятно, не распространено широко. Учёные подчёркивают, что локдауны, изоляция и вакцинация были правильными стратегиями.