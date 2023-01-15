Виноваты ли ковидные ограничения во всплеске инфекций этой зимой

Вспышки гриппа наблюдаются по всему миру, в основном из-за изменений температуры и поведения людей в поездках. Наша иммунная система нуждается в контакте с патогенами, чтобы поддерживать хороший уровень устойчивости. Один из специалистов, опрошенных The Guardian, пишет: «вполне вероятно, что теперь у нас может быть население, которое сталкивалось с меньшим количеством распространённых вирусов и, следовательно, стало более восприимчиво». Более того, чем меньше людей будет иметь такой иммунитет, тем больше будет случаев передачи в популяции.

Ещё одна причина заключается в том, что Covid-19 сам по себе ослабил иммунную систему некоторых людей. Но это, вероятно, не распространено широко. Учёные подчёркивают, что локдауны, изоляция и вакцинация были правильными стратегиями.