Виртуальная реальность помогла «Плюшкиным» убраться дома

«Синдром Плюшкина» характеризуется постоянными трудностями в избавлении от вещей, что приводит к захламлению жизненного пространства. Хотя основным методом лечения является когнитивно-поведенческая терапия (КПП), не все люди эффективно на нее реагируют.

В данном исследовании в терапию расстройств, связанных с накопительством, была включена виртуальная реальность, позволяющая пациентам виртуально избавляться от беспорядка. Участники в возрасте старше 55 лет с диагнозом делали фото- и видеоснимки своей наиболее захламленной комнаты и вещей, которые трансформировались в виртуальную 3D-среду. В течение 16 недель групповой терапии пациенты также проходили индивидуальные VR-сессии, на которых практиковались в избавлении от виртуальных вещей.

Результаты оказались многообещающими: семь из девяти участников сообщили об улучшении симптомов накопительства и уменьшении беспорядка в их домах. Исследование показало, что VR-терапия может быть применима даже к пожилым людям. Исследователи надеются, что новые технологии, такие как дополненная реальность, смогут еще больше усовершенствовать эту терапию.

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