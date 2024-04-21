Вирус гриппа назвали виновником следующей пандемии

Международное исследование, результаты которого будут опубликованы на следующей неделе, показывает, что более половины (57%) опрошенных ученых считают, что именно штамм гриппа станет причиной следующей крупной вспышки. «Грипп постоянно развивается и мутирует», — объясняет Йон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета, возглавивший исследование. «Сезонные вспышки — это своего рода тренировка перед потенциальной пандемией». Обычно их удается контролировать, поскольку штаммы недостаточно вирулентны, но это «не гарантировано навсегда».

Результаты исследования, в котором приняли участие 187 специалистов, будут представлены на конгрессе Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных болезней (ESCMID) в Барселоне. Хотя наибольшую угрозу представляет грипп, 21% экспертов опасаются, что следующим толчком к пандемии может стать пока неизвестный вирус, получивший название «болезнь X». Это перекликается с неожиданным появлением SARS-CoV-2, вируса, ответственного за COVID-19.

Интересно, что 15% ученых по-прежнему рассматривают SARS-CoV-2 как потенциальную причину следующей пандемии. Другие известные угрозы, такие как Эбола и Зика, вызвали у опрошенных экспертов минимальное беспокойство (по 1−2%).

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