Вирус Зика научился использовать человеческую кожу как «магнит» для комаров

Вирус поражает клетки кожи, называемые дермальными фибробластами, которые отвечают за структуру кожи. Это приводит к увеличению количества определенных химических веществ, которые комары считают привлекательными. Исследование показало, что эти изменения помогают комарам находить и кусать зараженных людей, что способствует дальнейшему распространению вируса.

Вирус Зика, переносимый такими комарами, как Aedes aegypti, был обнаружен более чем в 90 странах. Вирус может вызывать легкие симптомы, но в некоторых случаях он приводит к серьезным осложнениям, особенно у беременных женщин он может нанести вред развивающемуся ребенку.

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