Вирусолог: следующий "всплеск" заболеваемости коронавирусом стоит ждать к осени

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Вирусолог: следующий "всплеск" заболеваемости коронавирусом стоит ждать к осениПотому что коллективный иммунитет на должном уровне
Пока в стране планомерно отменяют “масочные режимы”, и ограничения в целом, вирусолог Евгений Тимаков дает прогнозы нового “всплеска” коронавируса в нашей стране. По его словам, до него еще есть время.
Как утверждает врач, увеличение количества больных COVID-19 может произойти уже к концу этого лета, то есть ближе к осени.
Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, а дальше все будет зависеть от мутаций вируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости
Евгений Тимаков
Вирусолог
Как объяснил эксперт, мутации коронавируса непредсказуемы и не зависят от сезонов. Но, к счастью, в России успел сформироваться нужный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, так что летом ситуация с ним должна быть стабильной, заверяет Тимаков.
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