Вирусолог: следующий "всплеск" заболеваемости коронавирусом стоит ждать к осени

Как объяснил эксперт, мутации коронавируса непредсказуемы и не зависят от сезонов. Но, к счастью, в России успел сформироваться нужный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, так что летом ситуация с ним должна быть стабильной, заверяет Тимаков.

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