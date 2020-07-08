Вирусологи составили рейтинг самых опасных во время пандемии мест

Отмечается, что российские специалисты во многом согласны с японскими учёными, которые уже опубликовали статью по вопросу опасных мест.

На первом месте расположились помещения с плохой вентиляцией, на втором — очереди и общественный транспорт в час пик, на третьем — бары, рестораны и караоке-клубы, на четвёртом — культовые сооружения, на пятом — фитнес-клубы, театральные представления, концерты, конференции. Также специалисты советуют быть осторожнее при посещении стоматолога, на стадионах и в кальянных.

Как отметили эксперты, ситуацию усугубляет то, что многие люди сейчас перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.