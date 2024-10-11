Вирусы «в достатке» нашли даже на зубных щетках и душевых насадках

Исследование, опубликованное в Frontiers in Microbiomes, подчеркивает «неиспользованное биоразнообразие», обнаруженное в наших повседневных местах. Хотя огромное количество вирусов может показаться тревожным, большинство из них не представляют угрозы для здоровья человека.

Ведущий ученый подчеркнул важность понимания этих «сообществ» и их потенциального применения, например, для борьбы с вредными бактериями, такими как вызывающие проказу и туберкулез.

Несмотря на потенциал, не стоит забрасывать мытье «комнаты для мытья». Регулярная чистка душевых насадок и замена зубных щеток могут помочь предотвратить накопление вредных бактерий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.