Вирусы в паразитах помогли понять болезни людей

Используя передовые методы биоинформатики, команда выявила эти вирусы у 28 видов нематод. Это открывает возможность того, что некоторые болезни, приписываемые нематодам, на самом деле могут быть вызваны этими недавно обнаруженными вирусами.

Исследование предполагает, что эти вирусы могут вызывать иммунные реакции или повреждать ткани хозяина, что потенциально объясняет симптомы таких заболеваний, как онхоцеркоз-ассоциированная эпилепсия, до сих пор плохо изученных.

Ученые также предполагают, что эти вирусы могут играть роль в таких заболеваниях, как лимфатический отек и замедленное развитие.

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