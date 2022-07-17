Вишня оказалась способна защитить от диабета и не только: пять её полезных свойств

Согласно одному исследованию, вишня обладает противовоспалительными свойствами, благодаря чему может предотвратить появление диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Существуют два сорта вишни: это вишня и черешня. В обоих из них содержится большое количество питательных веществ. Вместе с вишней вы получаете 18 процентов от дневной нормы витамина С, 10 процентов от дневной нормы калия, 5 процентов от дневной нормы меди и марганца.

Вот какими полезными свойствами вишня обладает.