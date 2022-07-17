Вишня оказалась способна защитить от диабета и не только: пять её полезных свойств

Вишня оказалась способна защитить от диабета и не только: пять её полезных свойствЭто стало известно благодаря научным исследованиям
Согласно одному исследованию, вишня обладает противовоспалительными свойствами, благодаря чему может предотвратить появление диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Существуют два сорта вишни: это вишня и черешня. В обоих из них содержится большое количество питательных веществ. Вместе с вишней вы получаете 18 процентов от дневной нормы витамина С, 10 процентов от дневной нормы калия, 5 процентов от дневной нормы меди и марганца.
Вот какими полезными свойствами вишня обладает.
Уменьшает образование воспалительных молекул. Ещё в 1950 году стало известно, что вишня улучшает подвижность суставов и облегчает симптомы артрита. Кроме того, в других научных исследованиях говорится, что при употреблении этого продукта снижаются маркеры воспаления и риск появления артрита, уменьшается боль в мышцах, мышцы быстрее восстанавливаются после тренировок.
Борется с воспалительными заболеваниями. Научный обзор 2018 года показал, что в организме благодаря употреблению вишни снижаются маркеры воспаления и окислительного стресса. Помимо этого, эксперты обнаружили, что вишня облегчает мышечную боль после физических нагрузок, уменьшает интенсивность боли при артрите, делает сон более спокойным. Также этот продукт снижает давление, сахар в крови, количество вредного холестерина, триглицеридов.
Защищает от болезней сердца. Множество исследований показывают, что благодаря вишне в организме человека повышается уровень «хорошего» холестерина, улучшается антиоксидантная способность крови. Также диеты, включающие большое количество вишни, снижают уровень сахара, инсулина, триглицеридов. При употреблении вишнёвого сока у человека понижается давление и уровень С-реактивного белка. Последнее вещество способствует возникновению повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Борется с осложнениями сахарного диабета. Это подтверждает большое количество исследований. Например, входящие в состав ягод антоцианы уменьшают резистентность к инсулину, непереносимость глюкозы, увеличивают секрецию инсулина, предотвращают развитие ретинопатии. В 2008 году учёные пришли к выводу, что при употреблении каждый день 40 мл кислого вишнёвого сока уже через шесть недель снижается уровень HbA1C (показатель, который связан со средним содержанием глюкозы в крови за длительный период).
Улучшает сон. Кислая вишня содержит много мелатонина - гормона сна. Согласно результатам одного исследования, у 20 человек, которые принимали концентрат кислого вишнёвого сока в течение недели, значительно увеличились уровень мелатонина, продолжительность сна, а также повысилось качество сна.
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