Витамин B12 ускорил развитие мозга младенцев

Витамин B12 ускорил развитие мозга младенцевНо не напрямую
Новое исследование раскрывает силу до- и послеродовых добавок c витамином B12 в повышении уровня грудного молока, что крайне важно для оптимального развития мозга младенцев. Будущие матери, принимавшие пероральные добавки с высокой дозой витамина B12 до родов, сразу же заметили положительный эффект, а те, кто продолжал принимать их во время кормления грудью, получили более длительное преимущество.
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Исследование, проведенное под руководством доцента Мейсона Донгкинг Ванг, подчеркивает краткосрочные преимущества дородовых витаминов и устойчивое влияние послеродовых добавок на уровень B12 в грудном молоке и важность комбинированной стратегии приема добавок для будущих и кормящих мам, обеспечивающей мощный запас B12 для здорового роста ребенка.
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