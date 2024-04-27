Витамин D может стимулировать кишечные бактерии для повышения иммунитета к раку

В чем фишка? Оказалось, что витамин D воздействует на микробиом кишечника. У мышей с высоким потреблением витамина D процветала особая бактерия под названием Bacteroides fragilis, которая, в свою очередь, повышала способность иммунной системы бороться с ростом рака.

Исследовательская группа продолжила изучение этой связи, вводя Bacteroides fragilis непосредственно мышам, питающимся по обычной диете. У этих мышей также наблюдалась повышенная устойчивость к опухолям, что подчеркивает потенциальную роль этой кишечной бактерии.

Хотя предыдущие исследования намекали на связь между дефицитом витамина D и повышенным риском развития рака у людей, доказательства не были окончательными.

Однако исследователи предупреждают, что необходимо провести дополнительную работу. Хотя Bacteroides fragilis существует в микробиоме кишечника человека, неизвестно, влияет ли витамин D на раковый иммунитет там таким же образом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.