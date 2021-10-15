Витамины B6 и B12 могут вызвать рак лёгких

Витамины B6 и B12 могут вызвать рак лёгкихНесмотря на другие положительные эффекты
Витамины B6 и B12 помогают при лечении различных заболеваний, связанных со зрением, нервной системой. К примеру, они борются с утомляемостью и ухудшением зрения. Однако могут привести и к раку лёгких, особенно это касается мужчин. Одно из исследований это подтвердило.
В ходе эксперимента учёные провели опрос среди более 77 тысяч человек. Участников спрашивали, насколько часто они принимают витамины группы B. Кроме того, учитывались данные о дозировке этих витаминов и питании за последние 10 лет. Затем у всех испытуемых через шесть лет проверили показатели здоровья, акцентируя внимание на возникновении рака лёгких. Выяснилось, что в целом риск развития этого онкологического заболевания увеличился на 30 процентов у тех, кто принимал витамин B12, и на 40 процентов - у людей, которые пили витамин B6.
При этом у испытуемых мужского пола, если они принимали какой-либо из названных витаминов 10 лет, риск развития рака лёгких повысился почти в два раза, а у курильщиков - ещё сильнее (в три-четыре раза).
«У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 % выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В», - добавил Теодор Браски (Theodore Brasky), ведущий автор исследования, научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо.
Кроме того, один из представителей Национальной библиотеки здоровья (National Library of Health) отмечает, что о возможном негативном влиянии на организм витаминов группы B говорили и ранее. К примеру, согласно результатам двух норвежских исследований, дополнительный приём витаминов B12 и B9 связан с высоким риском развития злокачественных опухолей. А результаты другого исследования демонстрируют высокую вероятность возникновения рака лёгких у мужчин, принимающих в больших дозах витамины B6, B12.
Всемирный фонд исследований рака для профилактики развития онкологических заболеваний советует получать витамины группы B из продуктов питания. Например, витамины B6 и B12 есть в красном мясе, мясе домашней птицы, рыбе.
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