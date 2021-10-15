Витамины B6 и B12 могут вызвать рак лёгких

Витамины B6 и B12 помогают при лечении различных заболеваний, связанных со зрением, нервной системой. К примеру, они борются с утомляемостью и ухудшением зрения. Однако могут привести и к раку лёгких, особенно это касается мужчин. Одно из исследований это подтвердило.

В ходе эксперимента учёные провели опрос среди более 77 тысяч человек. Участников спрашивали, насколько часто они принимают витамины группы B. Кроме того, учитывались данные о дозировке этих витаминов и питании за последние 10 лет. Затем у всех испытуемых через шесть лет проверили показатели здоровья, акцентируя внимание на возникновении рака лёгких. Выяснилось, что в целом риск развития этого онкологического заболевания увеличился на 30 процентов у тех, кто принимал витамин B12, и на 40 процентов - у людей, которые пили витамин B6.

При этом у испытуемых мужского пола, если они принимали какой-либо из названных витаминов 10 лет, риск развития рака лёгких повысился почти в два раза, а у курильщиков - ещё сильнее (в три-четыре раза).

«У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 % выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В», - добавил Теодор Браски (Theodore Brasky), ведущий автор исследования, научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо.