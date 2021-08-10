«ВкусВилл» займётся продажей и доставкой лекарств

По сообщениям источника, купить товары медицинского назначения непосредственно со склада нельзя, их можно только заказать онлайн. В число разрешённого для доставки аптечного ассортимента входят БАДы, безрецептурные препараты, медицинские приборы и сопутствующие товары. Для организации доставки «ВкусВилл» сотрудничает с аптеками «Планета здоровья» и «Сердце России».

Пока это эксперимент, и будет ли востребована такая услуга — покажет время. Потому что пока медицинские товары заказывают онлайн лишь 8% покупателей.