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Владельцы «умных» часов Apple пожаловались на частые перезагрузки после обновления
И исправить проблему без помощи Apple не получится
На прошлой неделе вышла стабильная версия операционной системы watchOS 7 для «умных» часов Apple. После обновления владельцы устройств начали жаловаться на частые внезапные перезагрузки.
Судя по сообщениям, проблема затронула Apple Watch Series 3. Жалобы появились на форуме поддержки Apple. Пользователи рассказывают, что после получения watchOS 7 часы начали рандомным образом перезагружаться по несколько раз в день. Некоторые владельцы отметили, что никогда не сталкивались с подобным ранее. Особенно расстроенные люди называют watchOS 7 худшим обновлением системы для часов Apple.
Помимо этого пользователи жалуются на проблемы с производительностью Apple Watch и др. К сожалению, люди не могут отменить обновление системы и вернуться на watchOS 6. Остаётся ждать патчей Apple с исправлением ошибки.