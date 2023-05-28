Власти Италии решили уничтожить 15 млн доз вакцины от COVID-19

Решение об утилизации вакцин связано с тем, что срок их годности истекает к концу года, а в ближайшее время ожидается выпуск новых версий вакцины. Фармацевтические компании планируют представить обновленные версии вакцины в ближайшие месяцы, чтобы справиться с новыми подвариантами коронавируса.

Марко Кавальери, глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам, сообщил, что были сделаны запросы на моновалентные вакцины, направленные против конкретных штаммов.

Утилизация вакцин направлена на то, чтобы население получало наиболее эффективную и современную защиту от вируса.

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