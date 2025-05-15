Власти США захотели ослабить защиту граждан от «вечных химикатов» в питьевой воде

Власти США захотели ослабить защиту граждан от «вечных химикатов» в питьевой водеПриятного пития
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Ранее в 2023 году при администрации Байдена были приняты первые обязательные стандарты по содержанию пяти наиболее опасных видов PFAS. Теперь EPA предлагает исключить некоторые из них, включая химикаты GenX, и перенести сроки выполнения требований с 2029 года на 2031 год. Также планируются послабления для малых водоканалов.
Экологи раскритиковали изменения. По их словам, ослабление правил приведёт к дальнейшему загрязнению воды и поставит под угрозу здоровье миллионов людей. Вещества PFAS уже обнаружены в водопроводной воде почти половины американских домов и в крови большинства граждан.
EPA обещает сохранить ограничения только для двух химикатов (PFOA и PFOS) и опубликовать окончательные правила к весне 2026 года.
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