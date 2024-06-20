Влияние космических путешествий, или почему на кораблях нужны окулисты

SANS, связанный с изменением перфузионного давления глаза (OPP), вызывает изменение формы глаза и другие симптомы. Команда Диас Артилес изучает такие контрмеры, как LBNP, для решения проблемы смещения жидкости. Хотя LBNP успешно перенаправляет жидкость в нижнюю часть тела, она не доказала своей эффективности в снижении OPP.

В будущих исследованиях будут изучены другие методы, такие как центрифуги, для борьбы со смещением жидкости, а также сравнение их влияния на глазные и сердечно-сосудистые функции. Эти исследования жизненно важны, поскольку коммерческие космические полеты становятся все более популярными, и в них могут принимать участие люди, имеющие меньшую физическую подготовку, чем астронавты.

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