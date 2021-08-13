Во Франции объяснили массовые бунты населения против вакцинации

Во Франции объяснили массовые бунты населения против вакцинацииПоявилось мнение, что прививки не слишком эффективны
Как отмечает корреспондент Сесиль Тибер, в социальных сетях французы распространили довод в пользу отказа от прививки против ковида. Специалист по инфекционным заболеваниям подтвердил правдивость такой точки зрения.
Дело в том, что от штамма "Дельта" защиты вакцина практически не даёт. Поэтому всех жителей призвали соблюдать меры безопасности.
Вместе с тем есть данные, которые доказывают эффективность вакцины с точки зрения облегчения течения болезни. То есть их цель - уменьшить вероятность развития ковида в тяжёлой форме.
Прививка также, пишет журналист, не является полностью эффективной. Так, действие вакцины AstraZeneca снизилось из-за появления нового штамма под названием "Дельта".
В плане вирусной нагрузки (то есть числа вируса в образце из носоглотки), по словам директора по исследованиям в детской клинике Necker, исследования подтверждают, что в основном она ниже в привившихся пациентов. Однако, заключает автор статьи, точный ответ на вопрос о вирусной нагрузке ещё не найден.
Вместе с тем Вирджиния Массери, глава отдела «Инфекционного контроля и программы вакцинации» Федерального управления здравоохранения Швейцарии, сообщила, что для снижения нагрузки на больницы необходимо привить всех граждан.
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