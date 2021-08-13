Во Франции объяснили массовые бунты населения против вакцинации

Как отмечает корреспондент Сесиль Тибер, в социальных сетях французы распространили довод в пользу отказа от прививки против ковида. Специалист по инфекционным заболеваниям подтвердил правдивость такой точки зрения.

Дело в том, что от штамма "Дельта" защиты вакцина практически не даёт. Поэтому всех жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Вместе с тем есть данные, которые доказывают эффективность вакцины с точки зрения облегчения течения болезни. То есть их цель - уменьшить вероятность развития ковида в тяжёлой форме.