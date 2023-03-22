Во сколько лет на самом деле начинают ухудшаться умственные способности: учёные выяснили

Во сколько лет на самом деле начинают ухудшаться умственные способности: учёные выяснилиНе так рано, как считалось до этого
Согласно результатам исследования Университетского медицинского центра Утрехта, работа мозга начинает ухудшаться вовсе не после 25 лет. Происходит всё это в период с 30 до 40 лет. Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Nature Neuroscience.
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В ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что скорость работы мозга замедляется только 40 лет. То есть мозг на самом деле развивается гораздо дольше, чем считалось ранее.
При этом область мозга, связанная с мышлением и выполнением задач, развивается дольше, чем часть мозга, отвечающая за движение.
Все данные были получены исследователями путём проведения измерений при помощи сетки электродов. Эта сетка состоит из 60-100 электродов, способных измерять активность мозга. Благодаря стимуляции электродов можно понять, какие области мозга реагируют нормально, а какие - нет.
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