Во сколько лет на самом деле начинают ухудшаться умственные способности: учёные выяснили

В ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что скорость работы мозга замедляется только 40 лет. То есть мозг на самом деле развивается гораздо дольше, чем считалось ранее.

При этом область мозга, связанная с мышлением и выполнением задач, развивается дольше, чем часть мозга, отвечающая за движение.