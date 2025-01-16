Во вспышке гепатита, А в Нидерландах обвинили чернику из магазина

Институт предупреждает, что еще сотни людей могут быть потенциально инфицированы. В ответ на это компания Albert Heijn убрала со своих прилавков чернику, подвергшуюся заражению. В заявлении на сайте компании покупателям рекомендуется воздержаться от употребления этого продукта, ссылаясь на риск для здоровья, связанный с заражением гепатитом А.

Органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией и советуют всем, кто употреблял чернику, при появлении симптомов обратиться к врачу.

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