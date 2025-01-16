Во вспышке гепатита, А в Нидерландах обвинили чернику из магазина

Опубликовано 16 января 2025, 10:531 мин.
Во вспышке гепатита, А в Нидерландах обвинили чернику из магазинаПриятного аппетита
В Нидерландах около 12 человек заразились гепатитом, А после употребления замороженной черники Albert Heijn, крупнейшей в стране сети супермаркетов. Возраст инфицированных составляет от 22 до 77 лет, сообщает Nu.nl. Илко Франца, представитель Национального института общественного здравоохранения (RIVM), заявил, что двое из пациентов были госпитализированы из-за тяжелых симптомов.
Институт предупреждает, что еще сотни людей могут быть потенциально инфицированы. В ответ на это компания Albert Heijn убрала со своих прилавков чернику, подвергшуюся заражению. В заявлении на сайте компании покупателям рекомендуется воздержаться от употребления этого продукта, ссылаясь на риск для здоровья, связанный с заражением гепатитом А.
Органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией и советуют всем, кто употреблял чернику, при появлении симптомов обратиться к врачу.
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