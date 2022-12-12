Водозащита и 12 дней автономности за 3500 рублей: в России начались продажи новых часов Realme

Realme утверждает, что S100 могут работать на одном заряде до 12 дней. Ёмкость аккумулятора тут составляет 260 мАч. Часы оснащены экраном на 1,69 дюйма с яркостью до 530 нит. Также устройство поддерживает Bluetooth 5.1, измерение температуры тела, мониторинг сна, пульса и уровня кислорода в крови, 24 режима спортивных тренировок. У часов есть пылевлагозащита по стандарту IP68.

Стоимость Realme watch S100 — 3 499 рублей.