Водозащита и 12 дней автономности за 3500 рублей: в России начались продажи новых часов Realme

13:44, 12 декабря 2022
1 мин.
Водозащита и 12 дней автономности за 3500 рублей: в России начались продажи новых часов RealmeМодель watch S100
В России начались продажи умных часов Realme watch S100. Они могут похвастаться водозащитой, долгим временем работы, множеством полезных датчиков, а внешне похожи на Apple Watch.
Фото: Realme
Realme утверждает, что S100 могут работать на одном заряде до 12 дней. Ёмкость аккумулятора тут составляет 260 мАч. Часы оснащены экраном на 1,69 дюйма с яркостью до 530 нит. Также устройство поддерживает Bluetooth 5.1, измерение температуры тела, мониторинг сна, пульса и уровня кислорода в крови, 24 режима спортивных тренировок. У часов есть пылевлагозащита по стандарту IP68.
Стоимость Realme watch S100 — 3 499 рублей.