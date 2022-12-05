Восемь лучших продуктов при слишком низком уровне сахара в крови

Восемь лучших продуктов при слишком низком уровне сахара в кровиИмейте их в виду, если у вас диабет
При сахарном диабете очень низкий уровень сахара может быть опасным для жизни. Поэтому вот несколько продуктов, которые вам в этом случае помогут.
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Реакция каждого организма на низкий уровень сахара - индивидуально. Но среди общих симптомов выделяют специалисты дрожь, озноб или потливость, раздражительность, спутанность сознания, голод, учащённый пульс, усталость, тошноту, нечёткое зрение, покалывание или онемение губ, языка, щёк, судороги.
Но единственный способ узнать уровень сахара в крови - измерить его.
Если сахар в крови упал ниже 70 мг/дл и вы страдаете сахарным диабетом, то вам помогут следующие продукты.
Сок. Нужно выпить всего полстакана яблочного, апельсинового или любого другого сока.
Газировка. Только она не должна быть диетической. Хватит для восстановления уровня сахара в крови полстакана напитка.
Мёд. В одной столовой ложке - примерно 17 г сахара.
Кукурузный сироп. Одна столовая ложка такого сиропа содержит около 16 г сахара.
Гранулированный сахар. Всего в одной столовой ложке содержится 12,5 г углеводов.
Леденцы. В их состав обязательно должен входить сахар.
Мармеладки. Возьмите несколько штук, в которых будет 15 г сахара.
Жвачки. В восьми стандартных жевательных резинках содержится примерно 15 г сахара.
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