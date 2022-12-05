Восемь лучших продуктов при слишком низком уровне сахара в крови

Реакция каждого организма на низкий уровень сахара - индивидуально. Но среди общих симптомов выделяют специалисты дрожь, озноб или потливость, раздражительность, спутанность сознания, голод, учащённый пульс, усталость, тошноту, нечёткое зрение, покалывание или онемение губ, языка, щёк, судороги.

Но единственный способ узнать уровень сахара в крови - измерить его.

Если сахар в крови упал ниже 70 мг/дл и вы страдаете сахарным диабетом, то вам помогут следующие продукты.