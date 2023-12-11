Восемь натуральных средств от гриппа, которые действительно могут работать

Сон. Он поможет вам укрепить иммунитет. Спите как можно больше и старайтесь избегать контакта с другими людьми до тех пор, пока у вас не спадёт температура (без приёма жаропонижающих). Положите под голову дополнительную подушку, чтобы вам было легче дышать через нос.

Полоскание горла. Благодаря этому вы уменьшите воспаление и разжижите слизь в горле.

Вода и травяные чаи. Важно при болезни избегать обезвоживания. Уменьшить воспаление помогают чаи с куркумой, имбирём, корицей, гвоздикой, чёрным перцем, ромашкой, эвкалиптом, фенхелем, тимьяном, королевской мятой, перечной мятой. Результаты одного исследования, опубликованные в 2021 году, показали, что от вирусов защищает также зелёный чай.

Куриный суп. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, продемонстрировало, что вещества карнозин и ансерин в этом супе отличаются антиоксидантным и повышающим иммунитет действием.