Восемь научно доказанных преимуществ ананаса для здоровья

Ананас богат витамином С. Этот витамин поддерживает работу иммунной системы, обладает антиоксидантными свойствами. В одной чашке ананаса - примерно 78,9 мг витамина С.

Этот фрукт поможет вам быстрее похудеть. Исследования на животных показали, что ананасовый сок может помочь уменьшить образование жира и ускорить его расщепление. Но для подтверждения этого необходимо сначала провести исследования на людях.

Он улучшает пищеварение. В состав ананаса входит бромелайн - смесь ферментов, которая уменьшает воспаление и отёк носа, способствует заживлению ран и ожогов. Одно исследование также показало, что бромелайн уменьшает проявление последствий диареи.

Благодаря марганцу в ананасе вы укрепите кости. Одна чашка ананаса содержит примерно 76% рекомендуемой дневной нормы марганца. По данным Университета штата Орегон, марганец способен предотвратить остеопороз, улучшить общую плотность и минеральную плотность костей.