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Восемь ошибок, которые делают пищу опасной для здоровья

О них рассказало издание Al Araby
Здоровые блюда могут стать опасными для организма, если их неправильно готовить. О восьми таких ошибках - в статье.
Восемь ошибок, которые делают пищу опасной для здоровья

Любая пища может утратить все полезные свойства при неправильном приготовлении. Кроме того, такие блюда могут отрицательно сказаться на здоровье человека в целом. О восьми подобных ошибках - ниже.

  1. Нагревание масел. Некоторые масла на самом деле нельзя нагревать до высокой температуры (то есть выше 191 градуса Цельсия). Среди них - оливковое, кокосовое. Специалисты рекомендуют использовать их для приготовления различных соусов и жарки пищи при низких температурах. Подходят для высоких температур такие масла, как подсолнечное, кукурузное.
  1. Использование для приготовления блюд неподходящей посуды. Важно обращать внимание, из какого материала сделаны сковородки. Это связано с тем, что, например, посуда с антипригарным покрытием содержит особое вещество - тефлон. Научные исследования показывают, что это вещество может вызвать различные заболевания, в том числе болезни щитовидной железы. Поэтому лучше всего выбирать посуду из таких материалов, как нержавеющая сталь, керамика, стекло, чугун.
  1. Использование одного ножа для нарезки овощей и мяса. Так делать нельзя из-за риска переноса вредных бактерий с мясных продуктов на овощи. Подобные бактерии могут вызвать и серьёзные заболевания. Поэтому нож после нарезки мяса всегда нужно мыть со специальным моющим средством либо выбирать для каждого вида продуктов отдельный нож.
  1. Очистка фруктов и овощей. Некоторые продукты могут при чистке терять питательную ценность. К ним относятся морковь, картофель, огурцы, тыква, яблоки.
Восемь ошибок, которые делают пищу опасной для здоровья
  1. Долгая варка овощей. Это способно привести к утрате продуктами таких водорастворимых веществ, как витамины группы В, витамин С. Поэтому конкретно для овощей нужно применять такие методы приготовления, которые не требуют использования большого количества воды. Также овощные продукты в процессе длительной варки при высокой температуре могут потерять часть питательной ценности.
  1. Неправильное приготовление мясных продуктов. Мясо может содержать кишечную палочку, сальмонеллу. Поэтому очень важно серьёзно отнестись к обработке таких продуктов. То же самое касается устриц.
  1. Употребление пережаренного мяса. Подобное мясо содержит вещества, которые могут повлиять на развитие онкологических заболеваний. Поэтому эксперты рекомендуют не есть обгоревшие части мясных продуктов.
  1. Добавление в блюда большого количества соли. Если с солью переборщить, то это может способствовать возникновению инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления. ВОЗ советует взрослым в день есть менее 5 граммов (меньше чайной ложки) этого продукта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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