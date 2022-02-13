Восемь ошибок, которые делают пищу опасной для здоровья

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Восемь ошибок, которые делают пищу опасной для здоровьяО них рассказало издание Al Araby
Здоровые блюда могут стать опасными для организма, если их неправильно готовить. О восьми таких ошибках - в статье.
Любая пища может утратить все полезные свойства при неправильном приготовлении. Кроме того, такие блюда могут отрицательно сказаться на здоровье человека в целом. О восьми подобных ошибках - ниже.
- Нагревание масел. Некоторые масла на самом деле нельзя нагревать до высокой температуры (то есть выше 191 градуса Цельсия). Среди них - оливковое, кокосовое. Специалисты рекомендуют использовать их для приготовления различных соусов и жарки пищи при низких температурах. Подходят для высоких температур такие масла, как подсолнечное, кукурузное.
- Использование для приготовления блюд неподходящей посуды. Важно обращать внимание, из какого материала сделаны сковородки. Это связано с тем, что, например, посуда с антипригарным покрытием содержит особое вещество - тефлон. Научные исследования показывают, что это вещество может вызвать различные заболевания, в том числе болезни щитовидной железы. Поэтому лучше всего выбирать посуду из таких материалов, как нержавеющая сталь, керамика, стекло, чугун.
- Использование одного ножа для нарезки овощей и мяса. Так делать нельзя из-за риска переноса вредных бактерий с мясных продуктов на овощи. Подобные бактерии могут вызвать и серьёзные заболевания. Поэтому нож после нарезки мяса всегда нужно мыть со специальным моющим средством либо выбирать для каждого вида продуктов отдельный нож.
- Очистка фруктов и овощей. Некоторые продукты могут при чистке терять питательную ценность. К ним относятся морковь, картофель, огурцы, тыква, яблоки.
- Долгая варка овощей. Это способно привести к утрате продуктами таких водорастворимых веществ, как витамины группы В, витамин С. Поэтому конкретно для овощей нужно применять такие методы приготовления, которые не требуют использования большого количества воды. Также овощные продукты в процессе длительной варки при высокой температуре могут потерять часть питательной ценности.
- Неправильное приготовление мясных продуктов. Мясо может содержать кишечную палочку, сальмонеллу. Поэтому очень важно серьёзно отнестись к обработке таких продуктов. То же самое касается устриц.
- Употребление пережаренного мяса. Подобное мясо содержит вещества, которые могут повлиять на развитие онкологических заболеваний. Поэтому эксперты рекомендуют не есть обгоревшие части мясных продуктов.
- Добавление в блюда большого количества соли. Если с солью переборщить, то это может способствовать возникновению инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного давления. ВОЗ советует взрослым в день есть менее 5 граммов (меньше чайной ложки) этого продукта.
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Источник: ИноСМИ