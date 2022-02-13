Восемь ошибок, которые делают пищу опасной для здоровья

Любая пища может утратить все полезные свойства при неправильном приготовлении. Кроме того, такие блюда могут отрицательно сказаться на здоровье человека в целом. О восьми подобных ошибках - ниже.

Нагревание масел. Некоторые масла на самом деле нельзя нагревать до высокой температуры (то есть выше 191 градуса Цельсия). Среди них - оливковое, кокосовое. Специалисты рекомендуют использовать их для приготовления различных соусов и жарки пищи при низких температурах. Подходят для высоких температур такие масла, как подсолнечное, кукурузное.

Использование для приготовления блюд неподходящей посуды. Важно обращать внимание, из какого материала сделаны сковородки. Это связано с тем, что, например, посуда с антипригарным покрытием содержит особое вещество - тефлон. Научные исследования показывают, что это вещество может вызвать различные заболевания, в том числе болезни щитовидной железы. Поэтому лучше всего выбирать посуду из таких материалов, как нержавеющая сталь, керамика, стекло, чугун.

Использование одного ножа для нарезки овощей и мяса. Так делать нельзя из-за риска переноса вредных бактерий с мясных продуктов на овощи. Подобные бактерии могут вызвать и серьёзные заболевания. Поэтому нож после нарезки мяса всегда нужно мыть со специальным моющим средством либо выбирать для каждого вида продуктов отдельный нож.