Восемь побочных эффектов употребления газированной воды

Восемь побочных эффектов употребления газированной водыПрочтите это, прежде чем покупать такую воду
Газированная вода сама по себе выглядит безобидно. Но не вся она полезна для здоровья.
Фото: Everyday Health
Газированная вода представляет собой воду, смешанную с углекислым газом. Если добавить в такую воду сахар, красители и другие вещества, то можно получить кока-колу и другие сладкие газированные напитки.
Вот что произойдёт с вашим организмом, если вы станете регулярно пить газированную воду.
Организм будет лучше увлажнён. Как и простая вода без газа, газированная вода помогает восполнить баланс жидкости в организме. Не существует научных доказательств, что вода с газом вредит здоровью, отмечает зарегистрированный диетолог Мэри Вирц.
Вам больше понравится пить воду. Этому способствуют пузырьки в газированной воде. Также вы можете добавить в неё сок лимона или ломтики фруктов.
Может возникнуть вздутие живота. Когда вы пьёте газированную воду, то проглатываете больше воздуха, чем обычно. Пузырьки газа могут привести к вздутию живота, и особенно неприятно это будет для тех, у кого синдром раздражённого кишечника. С другой стороны, вода с газом обеспечивает большее чувство сытости и меньшее чувство голода.
Вы можете набрать вес. И это доказывают научные исследования. Если газированная вода содержит искусственные подсластители, то они могут плохо повлиять на уровень сахара в крови, пищеварение и вызвать серьёзные побочные эффекты. Также в ходе экспериментов на крысах и людях учёные выяснили, что шипение в напитках, которое вызвано углекислым газом, вызывает высвобождение гормона голода. А это может привести к перееданию.
Вы можете похудеть. Исследования показывают, что диетическая газировка с 0% калорий действительно эффективна при похудении. Точно так же работать может и газированная вода с нулевой калорийностью и без красителей, искусственных подсластителей. Поэтому вы можете при снижении веса заменить ей сладкие напитки.
Зубы могут начать разрушаться. У газированной воды может быть более низкий pH, чем у обычной, и это может со временем приводить к разрушению эмали. В исследовании, опубликованном в Журнале Американской стоматологической ассоциации, отмечается, что газированная вода (в особенности со вкусом цитрусовых), сладкие газированные напитки, фруктовые соки растворяют минералы в зубах.
Вы станете более внимательным. В научной работе, опубликованной в Physiological Behavior, говорится, что газированная вода даёт больше бодрости и мотивации, а также улучшает кровоток в мозгу и повышает кровяное давление по сравнению с простой водой.
Некоторые газированные воды могут привести к проблемам со здоровьем. Определённые газированные воды могут содержать опасные для здоровья уровни синтетических химических веществ PFAS. Учёные полагают, что существует связь между этими химическими веществами и болезнью печени, изменением работы иммунной системы и щитовидной железы, нарушением регуляции инсулина, болезнями почек и определёнными видами рака.
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