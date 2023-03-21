Восемь побочных эффектов употребления газированной воды

Газированная вода представляет собой воду, смешанную с углекислым газом. Если добавить в такую воду сахар, красители и другие вещества, то можно получить кока-колу и другие сладкие газированные напитки.

Вот что произойдёт с вашим организмом, если вы станете регулярно пить газированную воду.