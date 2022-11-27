Восемь полезных для здоровья свойств капусты. Вам точно стоит её есть каждый день

Хотя не всем нравится кочанная капуста, нужно отметить, что этот продукт содержит много питательных веществ. А ещё благодаря капусте можно, например, укрепить иммунитет. При этом стоит она недорого.

Вот какое влияние оказывает кочанная капуста на организм.