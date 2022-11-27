Восемь полезных для здоровья свойств капусты. Вам точно стоит её есть каждый день

Восемь полезных для здоровья свойств капусты. Вам точно стоит её есть каждый деньНекоторые из преимуществ - действительно удивительны
В кочанной капусте содержится множество витаминов, минералов, клетчатки. Кроме того, этот овощ оказывает положительное влияние на организм в целом. Вот что вам стоит знать.
Фото: The Spruce Eats
Хотя не всем нравится кочанная капуста, нужно отметить, что этот продукт содержит много питательных веществ. А ещё благодаря капусте можно, например, укрепить иммунитет. При этом стоит она недорого.
Вот какое влияние оказывает кочанная капуста на организм.
Укрепление иммунной системы. Благодаря капусте повышается сопротивляемость организма многим болезням.
Поддержание организма в тонусе. Связано это с тем, что в капусте много витамина С.
Улучшение пищеварения. Такой эффект достигается за счёт большого количества клетчатки в продукте. Помимо этого, капуста помогает при похудении.
Защита сердца. Капуста позволяет максимально снизить риск развития болезней сердца.
Снижение кровяного давления. Это происходит благодаря входящему в состав капусты калию.
Снижение уровня холестерина. Обеспечивается это за счёт клетчатки и фитостеролов (растительных стеролов).
Поддержание здоровья костей. Капуста - хороший источник витамина К, улучшающего состояние костей.
Защита от рака. В состав капусты входят вещества, которые борются с раковыми клетками и избавляют от них организм.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.