Восемь полезных для здоровья свойств творога

Вы получите витамин B12. В одной порции 2-процентного творога содержится примерно 0,9 мкг витамина B12, а рекомендуемая суточная норма - около 2,4 мкг для взрослых. Этот витамин нужен для правильной работы мозга, для крепких нервов и хорошего состояния крови.

Вы получите витамин В2. Одна чашка творога даст вам около 50% рекомендуемой нормы. Некоторые исследования показали, что витамин B2 может облегчить мигрень, он нужен также для функционирования определённых ферментов по всему телу.

Вы будете получать белок. В одной чашке стандартного размера 2-процентного творога - около 24 граммов белка и мало сахара.

Вы сможете нарастить мышцы. Всё благодаря казеину, который усваивается медленнее, чем протеин.