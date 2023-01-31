Восемь полезных продуктов, которые могут навредить здоровью

По словам доктора медицинских наук и врача Бет МакКэмпбелл, здоровые продукты могут стать опасными для человека по нескольким причинам. Обычно - из-за того, что у человека на продукт аллергия, а он об этом не знает. Или из-за того, что пища испорчена или приготовлена неправильно.

Вот какие это продукты могут быть.