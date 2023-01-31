Фитнес и здоровье
20:44, 31 января 2023
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Восемь полезных продуктов, которые могут навредить здоровью

Следите за своим питанием

Если вы хотите прожить долго и иметь при этом хорошее здоровье, то на помощь вам придёт правильное питание. Но в некоторых случаях такая пища может даже навредить.

Восемь полезных продуктов, которые могут навредить здоровью

Фото: 30 Seconds

По словам доктора медицинских наук и врача Бет МакКэмпбелл, здоровые продукты могут стать опасными для человека по нескольким причинам. Обычно - из-за того, что у человека на продукт аллергия, а он об этом не знает. Или из-за того, что пища испорчена или приготовлена неправильно.

Вот какие это продукты могут быть.

  1. Коричневый рис. Он может содержать неорганический мышьяк. Известно, что из-за постоянного воздействия этого вещества может повыситься риск развития болезней сердца, диабета второго типа, рака кожи, печени, мочевого пузыря. Поэтому есть такой рис нужно в умеренных количествах.

  2. Моллюски. Устрицы, мидии, моллюски, крабы, креветки, морские гребешки, омары и т.п. могут навредить вашему организму в зависимости от того, чем эти существа питались в море. Поэтому вы можете ими отравиться.

  3. Непастеризованный сыр. Среди самых опасных болезней, которые вызывает такой сыр, - листерия и кампилобактериоз.

  4. Плоды с косточками. Дело в том, что в подобных фруктах есть цианогенные соединения, которые в организме могут превратиться в яд. Поэтому лучше не рисковать и не есть этих продуктов много.

Восемь полезных продуктов, которые могут навредить здоровью

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  1. Мёд. В его состав могут входить ядовитые алкалоиды, из-за которых у вас возникнут головные боли, рвота, тошнота, головокружение. Также может содержать тяжёлые металлы или грайанотоксины. Последние могут привести к смерти или параличу. А ещё мёд опасен для младенцев из-за того, что содержит бактерии C. botulinum.

  2. Рыба фугу. Её нужно приготовить определённым образом, иначе она станет ядовитой. Всё дело в том, что такая рыба содержит смертельно опасное вещество тетродотоксин, причём противоядия не существует.

  3. Проростки. Их обязательно нужно тщательно мыть перед употреблением. Иначе вы отравитесь сальмонеллой, кишечной палочкой или листерией.

  4. Попкорн в микроволновке. Химические вещества, содержащиеся во внутренней части пакетов для попкорна, могут повысить риск развития рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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