Восемь полезных продуктов, которые могут навредить здоровью

Восемь полезных продуктов, которые могут навредить здоровьюСледите за своим питанием
Если вы хотите прожить долго и иметь при этом хорошее здоровье, то на помощь вам придёт правильное питание. Но в некоторых случаях такая пища может даже навредить.
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По словам доктора медицинских наук и врача Бет МакКэмпбелл, здоровые продукты могут стать опасными для человека по нескольким причинам. Обычно - из-за того, что у человека на продукт аллергия, а он об этом не знает. Или из-за того, что пища испорчена или приготовлена неправильно.
Вот какие это продукты могут быть.
Коричневый рис. Он может содержать неорганический мышьяк. Известно, что из-за постоянного воздействия этого вещества может повыситься риск развития болезней сердца, диабета второго типа, рака кожи, печени, мочевого пузыря. Поэтому есть такой рис нужно в умеренных количествах.
Моллюски. Устрицы, мидии, моллюски, крабы, креветки, морские гребешки, омары и т.п. могут навредить вашему организму в зависимости от того, чем эти существа питались в море. Поэтому вы можете ими отравиться.
Непастеризованный сыр. Среди самых опасных болезней, которые вызывает такой сыр, - листерия и кампилобактериоз.
Плоды с косточками. Дело в том, что в подобных фруктах есть цианогенные соединения, которые в организме могут превратиться в яд. Поэтому лучше не рисковать и не есть этих продуктов много.
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Мёд. В его состав могут входить ядовитые алкалоиды, из-за которых у вас возникнут головные боли, рвота, тошнота, головокружение. Также может содержать тяжёлые металлы или грайанотоксины. Последние могут привести к смерти или параличу. А ещё мёд опасен для младенцев из-за того, что содержит бактерии C. botulinum.
Рыба фугу. Её нужно приготовить определённым образом, иначе она станет ядовитой. Всё дело в том, что такая рыба содержит смертельно опасное вещество тетродотоксин, причём противоядия не существует.
Проростки. Их обязательно нужно тщательно мыть перед употреблением. Иначе вы отравитесь сальмонеллой, кишечной палочкой или листерией.
Попкорн в микроволновке. Химические вещества, содержащиеся во внутренней части пакетов для попкорна, могут повысить риск развития рака.
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