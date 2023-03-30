Восемь причин, почему вы можете сильно потеть по ночам

Гипогликемия . Другими словами, это сильное снижение уровня глюкозы в крови. Подобный приступ может произойти и ночью, и тогда он представляет особую опасность.

Лейкемии и лимфомы. Обычно, кроме потливости, человек сталкивается ещё с постоянной лихорадкой. непреднамеренным снижением веса, появлением синяков, болью в костях, бледностью кожи либо лёгким появлением на ней синяков и пр. Причём человек в этом случае может просыпаться несколько раз за ночь весь в поту и менять из-за этого одежду.