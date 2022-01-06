Восемь привычек, из-за которых вы постоянно чувствуете себя уставшим

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:37
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Восемь привычек, из-за которых вы постоянно чувствуете себя уставшимИх называет издание Expressen
Некоторые привычки, которые кажутся совсем незначительными и безвредными, способны негативно сказываться на продуктивности. О них - в статье.
В представленный шведским изданием Expressen список вошли восемь привычек.
- Назойливый шум. Даже низкочастотные звуки вроде работы системы вентиляции могут негативно повлиять на состояние человека. Утомляют также гул, жужжание, громкая музыка. Если они сильно мешают, то нужно понять, какие из них не нужны, и отключить их. Ещё один вариант - ходить в берушах или наушниках с шумоподавлением.
- Активное поверхностное дыхание. Имеется в виду дыхание при помощи верхней части грудной клетки. Оно также способствует возникновению усталости. Необходимо постараться делать глубокие вдохи, причём следить, чтобы двигался только живот, без плеч и грудной клетки.
- Беспорядок вокруг. Согласно исследованиям, беспорядок - причина усиления тревожности и нарушений сна, ухудшения кратковременной памяти. Помочь может в этом случае поэтапная уборка или же установление таймера с определённым для уборки временем.
- Рабочий компьютер в спальне. Лучше всего убрать рабочее оборудование из спальни. Если же это невозможно, то нужно выключать ПК сразу после завершения работы и переодеваться в одежду, которая с рабочими обязанностями не ассоциируется.
- Привычка откладывать небольшие дела на потом. Из-за угрызений совести вы будете себя чувствовать хуже. Нужно все дела разбить на небольшие задачи и затем каким-то образом вознаграждать себя за каждый новый шаг к цели. А в будущем лучше взять за правило сразу же делать всё, что может занять менее пяти минут.
- Ожидание вечера, чтобы отдохнуть. В этом случае может накопиться очень много стресса, из-за чего в будущем будет сложнее восстанавливаться. Поэтому необходимо устраивать перерывы на отдых несколько раз в течение дня.
- Зацикленность на отдыхе. Если постоянно думать об этом, то это приведёт к стрессу.
- Многозадачность. Часто мультизадачность способна спровоцировать возникновение чрезмерного стресса. Выход из ситуации - решение задач последовательно.
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Источник: ИноСМИ