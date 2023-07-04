Признаки, что вам не хватает кальция

Признаки, что вам не хватает кальцияЭтот минерал очень важен для здоровья
Дефицит может привести к ряду неприятных последствий. Например, к ломкости ногтей.
Организм человека для нормального функционирования нуждается в определённых витаминах и минералах. В том числе в кальции. Этот минерал часто связывают со здоровьем костей и зубов. Также благодаря кальцию передаются сигналы между телом и мозгом, а ещё он помогает сосудам перемещать кровь.
Получить кальций можно из таких продуктов, как сыр, молоко и другие молочные продукты, листовые зелёные овощи.
Зарегистрированный диетолог Nutrivitality Элизабет Уолл рассказала, какие признаки указывают на недостаток кальция в организме.
При дефиците кальция вы можете испытывать сильную усталость и вялость. Иногда в этом случае развивается бессонница.
Обратите внимание на плохое состояние полости рта, боли в мышцах и их скованность, хрупкость костей и склонность к переломам, мозговой туман, головокружение, ощущение онемения и покалывания в пальцах, проблемы с кожей и ногтями (в том числе сухость и воспаление). Все эти симптомы могут свидетельствовать о недостатке кальция.
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