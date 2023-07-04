Признаки, что вам не хватает кальция

Организм человека для нормального функционирования нуждается в определённых витаминах и минералах. В том числе в кальции. Этот минерал часто связывают со здоровьем костей и зубов. Также благодаря кальцию передаются сигналы между телом и мозгом, а ещё он помогает сосудам перемещать кровь.

Получить кальций можно из таких продуктов, как сыр, молоко и другие молочные продукты, листовые зелёные овощи.