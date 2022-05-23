Восемь продуктов, которые можно есть даже после истечения их срока годности

Многие продукты с истёкшим сроком годности выбрасывают. Но иногда этого делать не стоит. Вот продукты, которые можно есть дольше, чем указано на упаковке.

Яйца. Если в холодильнике они будут находиться при температуре 4 градуса Цельсия, то их можно будет употреблять в течение четырёх-пяти недель.

Хлеб. После того как срок годности хлеба истёк, его можно поместить в сухое прохладное место. Тогда его можно будет есть ещё в течение пяти-семи дней. А если положить этот продукт в морозилку, то его срок годности увеличится на три-шесть месяцев. Правда, потом он станет не таким ароматным и вкусным.

Макароны. Если переложить сухие макаронные изделия их в герметичный контейнер, который расположен в сухом и хорошо проветриваемом месте, то хранить их можно будет ещё один-два года после истечения срока годности. Свежую (сырую) пасту при этом можно есть лишь ещё четыре-пять дней после того, как срок годности закончится, но при условии, что она будет находиться в холодильнике.