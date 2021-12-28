Восемь продуктов, положительно влияющих на состояние печени

Их перечисляет издание Al Arabiya

Здоровье печени важно для нормального функционирования всего организма. Один из способов поддерживать её работу - правильно питаться. О продуктах, которые стоит включить в ежедневный рацион, - в материале Al Arabiya.