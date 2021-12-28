Восемь продуктов, положительно влияющих на состояние печени

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:32
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Восемь продуктов, положительно влияющих на состояние печениИх перечисляет издание Al Arabiya
Здоровье печени важно для нормального функционирования всего организма. Один из способов поддерживать её работу - правильно питаться. О продуктах, которые стоит включить в ежедневный рацион, - в материале Al Arabiya.
Существуют продукты, которые избавляют организм от вредных веществ и поддерживают здоровье печени. Всего их автор статьи называет восемь.
- Лимон. Объясняется это тем, что лимон богат витамином С и выступает в организме в качестве нейтрализатора. Также данный продукт способен защитить печень от оксиления, для чего и рекомендуют пить по утрам воду с лимоном.
- Свёкла. Её сок помогает защититься от отложений жира в печени, от окисления.
- Зелёный чай. Он содержит антиоксиданты, которые помогают в работе печени.
- Виноград и экстракт его косточек. Они позволяют уменьшать воспаление. Ещё некоторые виды винограда содержат вещество, которое обладает антиоксидантными свойствами.
- Куркума. Позволяет предотвратить накопление жира, а также улучшает синтез жиров в печени.
- Крестоцветные овощи. Они защищают печень от рака и очищают её от вредных веществ.
- Груша. Вещество пектин, которое содержится в этом продукте, позволяет уменьшить воспалительные процессы и помогает печени в синтезе жиров.
- Ягоды. Это отличные источники антиоксидантов.
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Источник: ИноСМИ