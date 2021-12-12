Восемь продуктов, улучшающих работу мозга

Их перечисляют авторы издания iDNES

Некоторые продукты позволяют мыслить быстрее и даже способны предотвратить развитие серьёзных заболеваний типа слабоумия, болезни Альцгеймера. Об этом рассказывается в статье iDNES.