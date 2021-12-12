Фитнес и здоровье
Вчера в 22:59
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Восемь продуктов, улучшающих работу мозга

Их перечисляют авторы издания iDNES
Некоторые продукты позволяют мыслить быстрее и даже способны предотвратить развитие серьёзных заболеваний типа слабоумия, болезни Альцгеймера. Об этом рассказывается в статье iDNES.
Восемь продуктов, улучшающих работу мозга

Существует ряд продуктов, оказывающих благотворное воздействие на работу мозга. В некоторых случаях они даже могут предупредить возникновение болезни Альцгеймера.

  1. Яблоки. Благодаря антиоксиданту под названием флавоноид кверцетин яблоки позволяют поддерживать мозг в здоровом состоянии. Эксперты советуют ежедневно есть хотя бы одно яблоко.
  1. Корица. В целом этот продукт богат полезными веществами. Это и способствует тому, что корица положительно влияет на мозг, умственную активность, когнитивные способности (помогает сосредоточиться, улучшает внимание, память).
  1. Шпинат. Содержит витамины Е, К, кальций, железо, фолиевую кислоту. Всё это позволяет предотвратить возникновение деменции.
  1. Оливковое масло первого отжима. Как показывают результаты исследования учёных из Северо-Западного университета США, такое масло помогает бороться с ADDL (особые «мозговые яды», вызывающие ухудшение памяти, развитие болезни Альцгеймера) благодаря веществу «олеокантал».
Восемь продуктов, улучшающих работу мозга
  1. Ежевика. Антиоксиданты, содержащиеся в этой ягоде, предотвращают воспаления в клетках мозга и способствуют взаимодействию нейронов. Также, по словам учёных, ежевика даёт возможность лучше воспринимать новую информацию.
  1. Виноград. Благодаря полифенолам, которые присутствуют в винограде, улучшаются мыслительные способности (способность к вербальному обучению, пространственная память), а также взаимодействие между клетками мозга.
  1. Карри. Куркумин, который содержится в одном из элементов этого продукта, препятствует развитию болезни Альцгеймера.
  1. Лосось. Докозагексаеновая кислота (DHA) - вещество, которым богат лосось и которое способно защитить от возникновения болезни Альцгеймера. Кроме того, содержит данный продукт и витамин D, позволяющий предотвратить ухудшение умственных способностей.

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Источник: ИноСМИ
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