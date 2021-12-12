Восемь продуктов, улучшающих работу мозга

Фитнес и здоровье
Вчера в 22:59
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Восемь продуктов, улучшающих работу мозгаИх перечисляют авторы издания iDNES
Некоторые продукты позволяют мыслить быстрее и даже способны предотвратить развитие серьёзных заболеваний типа слабоумия, болезни Альцгеймера. Об этом рассказывается в статье iDNES.
Существует ряд продуктов, оказывающих благотворное воздействие на работу мозга. В некоторых случаях они даже могут предупредить возникновение болезни Альцгеймера.
- Яблоки. Благодаря антиоксиданту под названием флавоноид кверцетин яблоки позволяют поддерживать мозг в здоровом состоянии. Эксперты советуют ежедневно есть хотя бы одно яблоко.
- Корица. В целом этот продукт богат полезными веществами. Это и способствует тому, что корица положительно влияет на мозг, умственную активность, когнитивные способности (помогает сосредоточиться, улучшает внимание, память).
- Шпинат. Содержит витамины Е, К, кальций, железо, фолиевую кислоту. Всё это позволяет предотвратить возникновение деменции.
- Оливковое масло первого отжима. Как показывают результаты исследования учёных из Северо-Западного университета США, такое масло помогает бороться с ADDL (особые «мозговые яды», вызывающие ухудшение памяти, развитие болезни Альцгеймера) благодаря веществу «олеокантал».
- Ежевика. Антиоксиданты, содержащиеся в этой ягоде, предотвращают воспаления в клетках мозга и способствуют взаимодействию нейронов. Также, по словам учёных, ежевика даёт возможность лучше воспринимать новую информацию.
- Виноград. Благодаря полифенолам, которые присутствуют в винограде, улучшаются мыслительные способности (способность к вербальному обучению, пространственная память), а также взаимодействие между клетками мозга.
- Карри. Куркумин, который содержится в одном из элементов этого продукта, препятствует развитию болезни Альцгеймера.
- Лосось. Докозагексаеновая кислота (DHA) - вещество, которым богат лосось и которое способно защитить от возникновения болезни Альцгеймера. Кроме того, содержит данный продукт и витамин D, позволяющий предотвратить ухудшение умственных способностей.
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Источник: ИноСМИ