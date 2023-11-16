Восемь самых полезных для здоровья листовых овощей

Восемь самых полезных для здоровья листовых овощейСтарайтесь их есть как можно чаще
В листовой зелени содержится большое количество жизненно важных питательных веществ, витаминов, минералов и антиоксидантов. Диетолог перечислила лучшие варианты листовых овощей.
Шпинат. Его можно купить круглый год, и в нём много железа, кальция, калия, витаминов B6, C и K. Благодаря полифенолам и флавоноидам в составе шпината вы снизите риск возникновения некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезни Альцгеймера.
Кале. Ешьте её в сыром виде, чтобы получить максимальную пользу. В одной чашке (21 г) такой капусты всего 9 ккал.
Швейцарский мангольд. Всего 175 г этой зелени обеспечат дневную дозу витамина К, который важен для здоровья костей и свёртывания крови.
Листовая капуста. Это отличный источник лютеина, необходимого для здоровья глаз. Также из этой капусты вы получите витамины А, С, минералы (железо, кальций, медь, цинк, селен).
Руккола. Этот продукт богат нитратами, которые могут улучшить спортивные результаты.
Салат ромэн. Он содержит витамины А, К, С и фолиевую кислоту. Все эти вещества помогают поддерживать общее состояние здоровья, а также укрепляют иммунитет. Также в этом салате есть клетчатка, снижающая вероятность развития болезней сердца, диабета 2 типа, рака кишечника, возникновения инсульта.
Кресс-салат. Исследования показали, что он может помочь при раке полости рта. Кроме того, вместе с этим салатом вы получите антиоксиданты, витамины А, С.
Бок-чой. Эта листовая зелень поможет в поддержании здоровья костей, иммунитета, зрения, здоровья сердца, кровяного давления.
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